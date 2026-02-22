Una ragazza di 21 anni del Conservatorio di Darfo Boario Terme ha deciso di denunciare il suo ragazzo di 25 anni, accusandolo di averla picchiata e insultata più volte. La vittima ha raccontato di aver subito comportamenti aggressivi durante tutta la relazione, che ora si è conclusa con questa denuncia. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle accuse, mentre la giovane ha deciso di parlare pubblicamente per sensibilizzare sul tema.

Darfo Boario Terme, 22 febbraio 2026 – Una studentessa di 21 anni del Conservatorio di Darfo Boario Terme ha trovato il coraggio di denunciare il fidanzato per ripetuti maltrattamenti verbali e fisici. L’accaduto ha scosso l’ambiente accademico, sollevando interrogativi sulle relazioni degli studenti. La dirigenza e gli insegnanti, come gli altri studenti, sono del tutto estranei ai fatti, maturati all’interno di un fidanzamento tra studenti. La vittima, che frequenta uno dei corsi della prestigiosa scuola camuna, ha contattato i carabinieri direttamente dall’istituto, dove si sentiva più al sicuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Darfo Boario Terme: record di visite al parco archeologico di LuineIl Parco archeologico di Luine a Darfo Boario Terme ha registrato un incremento record di visitatori, nonostante la chiusura temporanea e l'assenza di eventi e spettacoli.

Darfo Boario, vittima di un malore: muore un bimbo di 22 mesiA pochi giorni dal Natale, Darfo Boario è scossa da una triste tragedia: la perdita di un bambino di 22 mesi a causa di un malore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Darfo Boario, la storia d’amore nata al Conservatorio diventa un incubo: 25enne denunciato.

Darfo Boario Terme, assolo di Elisa Longo Borghini: è il suo sesto titolo italianoUna volta di più Elisa Longo Borghini si conferma il simbolo del movimento ciclistico italiano. La 33enne piemontese della Uae-ADQ ha vinto infatti a Darfo Boario Terme per la sesta volta il titolo ... gazzetta.it

Sorelle - una storia per raccontare la tragedia delle Foibe Sabato 21 febbraio - h 21.00 Teatro San Filippo Neri, Darfo Boario Terme Presentato da: Teatro Laboratorio - facebook.com facebook