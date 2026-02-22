Dardust | tris di successi a Sanremo nuova sfida con Ermal Meta

Dardust, nome d’arte di Dario Faini, ottiene tre successi a Sanremo grazie alla sua musica, che combina tradizione e innovazione. La sua collaborazione con Ermal Meta si rafforza, portando un sound fresco e originale sul palco. La prossima edizione del Festival di Sanremo 2026 si avvicina, e il pubblico attende con curiosità le nuove esibizioni del compositore romano. La sfida tra i due artisti si fa sempre più interessante.

Dardust e Meta: un binomio vincente per Sanremo, tra tradizione e innovazione. Il palco del Festival di Sanremo 2026 si prepara ad accogliere nuovamente il talento di Dario Faini, conosciuto dal grande pubblico come Dardust. Il pianista, compositore e produttore marchigiano torna a collaborare con Ermal Meta, presentando Stella Stellina, un brano che si preannuncia come uno dei protagonisti della 76esima edizione della kermesse. Questo ritorno conferma il ruolo centrale di Faini nel panorama musicale italiano, un ruolo costruito su anni di successi e una capacità unica di fondere generi diversi.