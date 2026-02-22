Dany Quarrata la crisi continua Fabriano banchetta al PalaCarrara

Dany Quarrata ha subito una sconfitta contro Fabriano, che ha dominato il match con un punteggio di 84-70. La causa principale è stata la difesa debole di Quarrata, che ha permesso agli avversari di segnare facilmente. Fabriano ha preso subito il controllo, grazie a una serie di canestri in attacco. La squadra locale ha faticato a trovare ritmo e ha commesso troppe palle perse. La partita si è conclusa con una vittoria netta per Fabriano al PalaCarrara.

CON. LEO. QUARRATA 70 RISTOPRO FABRIANO 84 QUARRATA Molteni 22, Tiberti 7, Angelucci 5, Blatancic 5, Regoli 8; Mongelli 3, Novori 11, Scandiuzzi, Lytvyn n.e, Coltro, Mei 3, Prenga 6. All. Tonfoni JANUS FABRIANO Romondia 3, Abega 29, Vavoli 18, Silke-Zunda 17, Wojciechowski 7; Dri 6, Beyrne, Beltrami, Ponziani 4, Redini ne. All. Rossi Arbitri Tallon, Giordano, Boudrika Note Parziali 14-27, 31-49, 46-67 PISTOIA Continua la maledizione del Consorzio Leonardo Dany Quarrata, che cade ancora una volta in casa nello scontro salvezza contro la Janus Ristopro Fabriano. I mobilieri pagano un inizio drammatico nei primi due quarti, traditi da percentuali disastrose nel tiro da due (722) e non riescono a recuperare uno scarto di 18 punti contro una Fabriano chirurgica e determinata.