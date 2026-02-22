Daniele che grinta | Babbo Carlo ha detto ’Attento e divertiti’

Daniele Sanna, 18 anni, vince con entusiasmo una gara su Alba solare, dimostrando grande determinazione. Il giovane pilota si mostra sorridente e sicuro di sé, nonostante la sfida intensa. Suo padre, Carlo, gli ha detto di restare attento e di godersi il momento, rafforzando il suo spirito combattivo. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti e sacrifici, e il talento di Daniele si fa sempre più evidente. La corsa si è conclusa con una stretta di mano tra lui e il suo coach.

Complimenti. E pacche sulla spalla per il figlio di Brigante, Daniele Sanna, 18 anni. Che esce dalla pista sorridente anche se per nulla turbato dalla bella corsa su Alba solare. E' la quinta, il Premio dell'associazione nazionale Arma di cavalleria di Siena, dove il giovane fantino arriva secondo, alle spalle di Adrian Topalli sul potente Debardu. Riuscendo a battere un Jonatan Bartoletti apparso in ottima forma su Zaffiro azzurro, giunto terzo. Daniele quando sei montato a cavallo quale è stata la sensazione? "Bella, dai, mi sono detto 'ci sono'". Alba solare la conosci bene "E' una cavalla di scuderia, certo".