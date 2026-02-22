Dalla guerra fredda al tifo dei presidenti | l' hockey fa politica

L’hockey diventa strumento di politica, con i tifosi che sostengono apertamente i leader nazionali. La passione per il gioco si combina con le convinzioni ideologiche, creando un ponte tra sport e potere. Le tifoserie espongono simboli e slogan che riflettono le tensioni internazionali e le alleanze di governo. Questa fusione tra sport e politica si osserva anche nelle scelte di squadre e in alcune manifestazioni pubbliche. La presenza di queste dinamiche si fa sempre più evidente sugli spalti.

Tra l’o.k. e l’hockey c’è tutta la forza del mito venuto dal freddo. Se l’epica della conquista del Far West è legata alla sfida all’O.K. Corral, la leggenda vola sulla pista di ghiaccio del “miracolo” nella disfida del 1980 a Lake Placid: gli eredi dei cow boy svezzati con l’orgoglio della frontiera e degli studi universitari contro i coriacei e invincibili sovietici dell’Armata Rossa. Due squadre divise da tutto, non solo perché agli antipodi del mondo bipolare che rimaneva tale anche nelle XIII Olimpiadi invernali del 14-23 febbraio di quasi mezzo secolo fa. Da un lato gli scanzonati giocatori a stelle e strisce, dall’altro gli atleti della falce e martello che non sorridevano mai e non potevano perdere per dogma politico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Guerra Fredda: l’hockey USA sfida l’Urss e fa la storia a Lake Placid.Nel febbraio del 1980, gli Stati Uniti hanno scritto una pagina storica nello sport internazionale sfidando l’Unione Sovietica nel torneo di hockey alle Olimpiadi di Lake Placid.

Dalla Guerra Fredda a Milano-Cortina: il racconto geopolitico delle Olimpiadi. Perché dietro ogni medaglia c’è molto di piùIl racconto geopolitico delle Olimpiadi parte dalla scelta di Milano e Cortina, motivata dalla volontà di rappresentare l’Italia attraverso due volti distinti.

