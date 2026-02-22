Dalla Guerra Fredda a Milano-Cortina | il racconto geopolitico delle Olimpiadi Perché dietro ogni medaglia c’è molto di più

Il racconto geopolitico delle Olimpiadi parte dalla scelta di Milano e Cortina, motivata dalla volontà di rappresentare l’Italia attraverso due volti distinti. La decisione deriva dalla volontà di valorizzare sia l’industria metropolitana che le affascinanti cime delle Dolomiti. La manifestazione coinvolge oltre 200 Paesi e porta con sé interessi economici e strategici. Ogni evento si collega a una storia di alleanze e tensioni che risalgono alla Guerra Fredda, influenzando le decisioni attuali.

Milano e Cortina: la metropoli produttiva e la montagna verticale, i picchi della finanza e le crude vette delle Dolomiti, la modernità e la tradizione. Già in questa coppia c’è un racconto geopolitico e metafisico, prima ancora che sportivo. Lo sport, del resto, non è mai stato solo sport. Pensare di separarlo dalla politica è un esercizio teorico che non regge alla prova dei fatti. Le competizioni internazionali sono da sempre arene simboliche, surrogati di altre battaglie, in cui si misura la forza di una comunità, la sua capacità organizzativa, il suo prestigio, la sua propensione all’agone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

