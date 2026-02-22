Dal passo di lato alla prima linea L’impegno di Sgueglia

Gabriele Sgueglia ha deciso di fare un passo di lato, spinto da un accordo tra le forze di centrodestra. Questa scelta ha permesso di unire il fronte e di puntare su Anna Maria Celesti come candidata ufficiale. La mossa ha creato tensioni tra i sostenitori di Sgueglia, che aveva ottenuto un buon risultato alle ultime regionali. Ora, il suo ruolo appare meno centrale, mentre si aspetta di capire come evolverà la situazione politica locale.

Dopo il "passo di lato" di inizio settimana, che ha spianato la strada della coalizione di centrodestra per convergere sulla candidatura a sindaco di Anna Maria Celesti, si poteva pensare che per Gabriele Sgueglia ci potesse essere la voglia di sbollire un po' di rabbia e tensione, visto che per mesi è stato il candidato "in pectore" e lanciato ufficialmente dal suo partito forte del 32% conquistato alle ultime regionali in città. Invece nell'appuntamento in piazza Duomo per la partenza della campagna elettorale è andato lancia in resta, con determinazione a scagliare frecciate agli avversari, pronto a sostenere il percorso di Celesti.