Dal bob alla finalissima dell' hockey | il programma di oggi

Il programma di oggi include le ultime gare dei Giochi e si concentra sulla finalissima dell’hockey. La giornata inizia alle 10 con la terza manche del bob maschile, mentre nel pomeriggio si gioca la partita tra Canada e Stati Uniti. La gara di hockey attira molti spettatori, che seguono con attenzione le azioni sul ghiaccio. Le competizioni si concluderanno nel tardo pomeriggio, lasciando il pubblico in attesa dei risultati finali.

Domenica 22 febbraio è l'ultimo giorn0 dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Si parte alle 10 con il bob a quattro, poi le finali, tutte al femminile: sci di fondo, freestyle e il curling (Svizzera-Svezia). Infine gli ultimi ori maschili: il bob a quattro e l'attesissima sfida di hockey tra Canada e Usa. Alle 20.30 la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sci alpinismo, combinata, 1500 pista lunga, le prime medaglie dell'hockey: il programma di oggiOggi, le prime medaglie sono state assegnate in diverse discipline, tra cui lo sci alpinismo, che ha visto l'assegnazione di una medaglia sulla lunga pista di 1500 metri.

La staffetta del biathlon, l'inseguimento a squadre di velocità, il bob a 2: il programma di oggiOggi si svolgono diverse gare di sport invernali, tra cui la staffetta del biathlon, l'inseguimento a squadre di velocità e il bob a due.

La rivincita del VILLAGGIO OLIMPICO di MILANO-CORTINA 2026

Come finirà l'attesa finalissima del torneo di Ice Hockey Femminile tra USA e Canada Siamo andati a chiederlo ai fan in giro per i nostri territori... 19:10 | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena #MilanoCortina2026 #Olympics #IceHockey - facebook.com facebook

Trump a Milano per la finale dell'hockey Trapela una smentita: il presidente avrebbe rinunciato x.com