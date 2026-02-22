Dal bidello al collaboratore scolastico | storia responsabilità e dignità di un mestiere

Il passaggio da bidello a collaboratore scolastico nasce dall’esigenza di migliorare i servizi e la gestione delle scuole. Questo cambiamento riflette una maggiore attenzione alle responsabilità quotidiane di chi si occupa della manutenzione e dell’assistenza. In molte scuole, i collaboratori svolgono anche compiti di supporto agli studenti e al personale, contribuendo a creare ambienti più sicuri e accoglienti. La loro presenza è fondamentale per il funzionamento di ogni istituto scolastico.

Non si tratta solo di parole: ogni evoluzione semantica restituisce dignità a una professione complessa, che combina mansioni operative, relazionali e organizzative. Non mancano stereotipi e semplificazioni nella percezione comune: alcuni pensano che il collaboratore scolastico “stia seduto” o non faccia grandi cose. È un’idea riduttiva e lontana dalla realtà: gran parte del lavoro è discreto ma indispensabile, regolato da procedure precise e spesso richiede attenzione continua, flessibilita’ e capacità di intervento immediato. La differenza la fanno le singole scuole e i singoli soggetti: in ogni realtà e ambito professionale ci sono persone con grande senso del dovere e altre meno disponibili. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Collaboratore scolastico sente puzza di cannabis provenire dal bagno, scatta l’allarmeA Pordenone, un collaboratore scolastico ha segnalato una forte odore di cannabis proveniente dai bagni di una scuola.

Collaboratore scolastico sospeso per presunti abusi su otto alunne minorenni: disposti obbligo di dimora e allontanamento dal servizio per un annoUn collaboratore scolastico di un istituto comprensivo in Emilia Romagna è stato sospeso con obbligo di dimora e allontanamento dal servizio per un anno, nell'ambito di un'indagine per presunti abusi su otto alunne minorenni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arrestato il bidello accusato di violenze sessuali su 10 minori: è ai domiciliari; Bufera di vento, bidello travolto da un pino a Villaputzu: il salvataggio; Adescò uno studente delle scuole medie, bidello condannato a sei mesi; ESCLUSIVA M+ | Abusi su due studentesse: in attesa della sentenza contro bidello del liceo di Castellammare.

Abusi dal bidello a scuola a 12 anni, sarà risarcita con 40mila euro: Negato diritto all’innocenzaViolentata da un collaboratore scolastico in uno stanzino di una scuola media della provincia di Lecce. Dieci anni dopo, la allora studentessa verrà risarcita con 40.000 euro per il trauma con cui ... bari.repubblica.it

A Villaputzu un collaboratore scolastico delle Professionali “Giuseppe Dessì”, Andrea Scorcu, è stato travolto da un pino sradicato dal forte maestrale nel cortile della scuola. Liberato dai vigili del fuoco di San Vito e trasportato dal 118 al Brotzu di Cagliari, Sco - facebook.com facebook