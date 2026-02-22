Dal Bellaria alla Fiorentina in serie A La città piange William Barducci

William Barducci, figura storica del calcio di Bellaria Igea Marina, è morto a 69 anni per cause non rese note. La sua scomparsa colpisce profondamente la comunità locale, che ricorda il suo impegno nel promuovere lo sport tra i giovani e il suo ruolo nel club cittadino. Barducci aveva dedicato decenni alla crescita del calcio nel territorio, lasciando un segno indelebile. La notizia si diffonde tra amici e appassionati di sport.

Il calcio di Bellaria Igea Marina perde uno dei suoi volti più storici. Si è spento a 69 anni William Barducci, che il 5 giugno avrebbe compiuto 70 anni. Ex calciatore professionista e allenatore, Barducci ha legato una parte importante della propria storia sportiva ai colori biancazzurri, prima di costruirsi una carriera tra Serie A e Serie C, senza mai dimenticare le proprie radici. Cresciuto nel vivaio della Sammaurese, si mise in luce giovanissimo proprio con l’Ac Bellaria Igea Marina dei presidenti Giovanardi e Zamagni. Prima al vecchio campo, poi allo stadio ’Nanni’, Barducci diventò protagonista della promozione che riportò il Bellaria in Serie D, grazie ai suoi gol e a una rapidità che lo rendeva particolarmente efficace in area di rigore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Addio al bomber gentiluomo che a Faenza scelse di farsi allenatore: il calcio piange William BarducciWilliam Barducci, noto bomber gentiluomo, ha deciso di lasciare il calcio dopo aver trascorso quattro anni tra Faenza e il suo ruolo di allenatore.

Leggi anche: San Mauro piange il suo "maestro" di calcio: addio a William Barducci, l'uomo che ha cresciuto generazioni di giovani atleti

Il Museo Viola piange la scomparsa di William BARDUCCI. Nato a Santarcangelo di Romagna il 5 giugno 1956, William giocò nella Fiorentina durante la stagione 1977-78 con 6 presenze e 3 reti. Il Museo Fiorentina, porgendo le condoglianze, si stringe com - facebook.com facebook