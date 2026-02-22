Dai maestri del passato alle nuove sfide | la città si riprende un posto nella mappa della pizza di qualità

La crescita delle pizzerie in Romagna, causata dall’interesse crescente per la qualità, sta portando la regione a conquistare una posizione di rilievo nelle classifiche internazionali. I locali si impegnano a offrire prodotti artigianali e ricette innovative, attirando clienti da tutta Italia e dall’estero. Le guide specializzate inseriscono sempre più spesso le pizzerie locali tra le migliori d’Italia. La scena si anima con nuove aperture e competizioni tra chef.

Dimenticate il solito "ripiego" del sabato sera: la pizza in Romagna è diventata una questione di classifiche mondiali, guide prestigiose e sfide tra colossi. Dalle piccole pizzerie d'asporto di provincia che finiscono sul Gambero Rosso, fino alle grandi catene artigianali che scalano le classifiche mondiali. Partiamo dalla pizzeria d'asporto, spesso non apprezzate a sufficienza e ritenute un ripiego per le serate con amici. Quelle che sfornano prodotti buoni, genuini, con un gusto che ci ricorda le pizze di quando eravamo piccoli, sono tra le più ricercate e lavorano più di una pizzeria coi tavoli da sedere.