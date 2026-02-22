Da Rabarama a Tresoldi Reggio deve prendersi cura della sua arte pubblica

Il forte vento del fine settimana ha provocato l'inclinazione di alcune colonne di opere d’arte, tra cui l’installazione di Tresoldi sul lungomare. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla tutela dell’arte pubblica in città. Le strutture, realizzate con materiali leggeri, richiedono interventi di manutenzione regolari per evitare danni. La questione riguarda anche altre installazioni di artisti come Rabarama, che si trovano in punti strategici di Reggio Calabria. La città deve pensare a come preservare questi tesori.

Un tema controverso, che spesso divide i cittadini per i costi di questo tipo di investimento o le opinioni sulle scelte delle opere in sé. Il complesso scultoreo di Tresoldi è stato ideato sul lungomare in continuità con quella che fu la prima esperienza di questo tipo per la città, le tre sculture monumentali di Rabarama, acquisite dal Comune nel 2007 e diventate presto identitarie, integrandosi nell'ambiente in un dialogo visivo contemporaneo con lo stile liberty e gli elementi naturali del mare e gli alberi secolari. "So quanto sono amate e piacciono - dice l'artista Paola Epifani - Tanti personaggi famosi vanno a farsi il selfie, io sono taggata tutti i giorni e poi ripubblico molto volentieri.

