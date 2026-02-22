Da Piazzolla a Puccini 47 appuntamenti con la grande musica

Il festival BA Musica porta in scena 47 concerti, coinvolgendo nove enti culturali cittadini. La causa è la volontà di offrire un calendario ricco di appuntamenti, che spazia da Piazzolla a Puccini. Ogni sera, i musicisti interpretano brani diversi, attirando un pubblico vario e appassionato. La rassegna si svolge in vari luoghi della città, creando un ponte tra artisti e spettatori. La programmazione continua con nuovi eventi previsti nelle prossime settimane.

Da Piazzolla a Puccini. È in corso BA Musica, la rassegna musicale che comprende le proposte di nove realtà culturali cittadine, riunite nel tavolo-musica, il più partecipato dei tavoli tematici coordinati dall'assessorato alla Cultura. Si tratta di Fanfara dei Bersaglieri Tramonti-Crosta, Orchestra Filarmonica Europea, Filarmonica di Sacconago, Coro polifonico Laus Deo, Mandolinisti Bustesi, Associazione Culturale Musikademia, Associazione Culturale La Ponchielli, Orchestra Fiati Pro Busto, Associazione Musicale Rossini. L'Amministrazione comunale ha realizzato un pieghevole che comprende la programmazione della prima parte della stagione, che va da febbraio a luglio, per un totale di 47 appuntamenti, alcuni compresi nelle tradizionali rassegne BA Classica e Festival Chitarristico e Mandolinistico.