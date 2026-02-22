Da città sovietica a megalopoli quasi cinese | così Kim ha modernizzato Pyongyang

Kim ha trasformato Pyongyang da città grigia a una metropoli moderna, grazie a investimenti massicci e lavori di rinnovamento. La causa di questo cambiamento risiede nella volontà di mostrare un’immagine di forza e sviluppo. Ora, le strade sono più vivaci e gli edifici più innovativi, attirando visitatori e investitori stranieri. La crescita urbana ha portato nuove infrastrutture e spazi pubblici, dando alla città un volto molto diverso rispetto al passato.

C'era una volta una città grigia e cupa, costellata di palazzoni dalle forme squadrate e da ampie strade pressoché inutilizzate. Oggi Pyongyang, la misteriosa capitale della Corea del Nord, ha cambiato pelle e assomiglia sempre di più a una metropoli cinese in miniatura. Là dove un tempo c'erano distretti rurali sono sorti nuovi quartieri residenziali, mentre gli anonimi blocchi sovietici hanno lasciato spazio a grattacieli moderni e alle prime costruzioni di vetro e acciaio. Certo, bisogna fare la massima attenzione alla propaganda nordcoreana, che spesso esagera facendo apparire Pyongyang per quello che non è.