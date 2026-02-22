Cynthia Plaster Caster | la storia dell’artista che immortalò le rockstar in calchi di gesso

Cynthia Plaster Caster ha creato calchi di gesso di rockstar famose, attirando attenzione per la sua passione artistica. La causa di questa scelta deriva dalla sua ammirazione per il mondo della musica e il desiderio di conservare l’immagine di artisti che ammirava. Ha realizzato sculture di celebrità durante concerti e incontri privati, spesso in momenti intimi. La sua collezione includeva anche figure di musicisti emergenti, rendendo il suo lavoro unico e riconoscibile.

Lasciate che vi racconti di una donna che ha trasformato l’ossessione per il rock’n’roll in una delle collezioni d’arte più insolite e dibattute del Novecento. Cynthia Albritton, nata a Chicago il 24 maggio 1947, non si è limitata a vivere nell’orbita delle rockstar: le ha immortalate in gesso in un modo che nessuno prima aveva osato immaginare. L’inizio di tutto: quando l’arte incontra il desiderio. Era il 1968 quando la giovane Cynthia, studentessa all’Università dell’Illinois di Chicago, ricevette dal suo professore d’arte un compito apparentemente semplice: realizzare un calco in gesso di “qualcosa di solido che potesse mantenere la propria forma”. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

