Cuore di ghiaccio | trapianto fallito 6 medici indagati per la morte

Il trapianto di cuore fallito ha provocato la morte di Domenico, un bambino di due anni, portando all’apertura di indagini su sei medici coinvolti. La causa è attribuita a complicazioni durante l’intervento che non sono state contenute. La famiglia del piccolo e le autorità sanitarie cercano risposte su quanto accaduto nel reparto di cardiochirurgia di un ospedale italiano. La vicenda suscita interrogativi sulle procedure adottate durante l’operazione.

Una tragedia ha scosso l’Italia, culminata nel decesso del piccolo Domenico, un bambino di due anni che non è sopravvissuto a un trapianto di cuore. La vicenda, segnata da una serie di errori e negligenze, ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio colposo che coinvolge sei medici e paramedici a Napoli. Il cuore destinato al bambino, affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa, è risultato gravemente danneggiato a causa di criticità legate al trasporto e alla conservazione. La storia di Domenico si è intrecciata con una catena di eventi fatali iniziata il 23 dicembre all’ospedale San Maurizio di Bolzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Caso cuore danneggiato prima del trapianto: come si conservano gli organi da trapiantare; Il bambino di Napoli in attesa del trapianto. L'errore del ghiaccio con l'espianto già avvenuto: genesi di un disastro; Cuore bruciato arrivato in un blocco di ghiaccio e usato lo stesso, gli errori sul trapianto del bimbo; Cuore bruciato, il buco nella relazione dell'ospedale di Bolzano: critiche all'equipe napoletana ma nessun riferimento al ghiaccio.

