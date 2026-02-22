Cuore danneggiato la mamma del piccolo Domenico | Provo solo schifo qualcuno dovrà pagare

La madre di Domenico descrive il suo dolore, affermando di sentirsi solo disgusto e rabbia. La causa è l’incidente che ha portato il bambino, dopo due mesi in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli, a perdere la vita. La donna denuncia una sensazione di impotenza e chiede giustizia, rivolgendosi a chi ritiene responsabile. La sua testimonianza rivela il peso emotivo di un dramma che ha segnato profondamente la famiglia.

Dopo due mesi di lotta in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli, il piccolo non ce l’ha fatta. Patrizia, la madre, chiede verità e giustizia: “Chi ha sbagliato dovrà chiedere perdono a mio figlio” “È arrivato il momento della verità. Adesso, veramente, basta”. Queste le parole di dolore rilasciate a La Repubblica dalla madre del bimbo, Patrizia, che ha perso la vita in seguito alla vicenda del “cuore danneggiato”. Il piccolo si è spento dopo due mesi trascorsi attaccato a un macchinario che sostituiva il battito del suo cuore, poiché il trapianto eseguito all’Ospedale Monaldi di Napoli non ha dato l’esito sperato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto del cuore danneggiato: il racconto della madre e le ombre sull'errore

Domenico non ce l'ha fatta, è morto il bimbo trapiantato a Napoli con un cuore danneggiato.

La mamma del piccolo Domenico: «Ora voglio giustizia, hanno tradito la mia fiducia. Non posso perdonare» Parla Patrizia Mercolino, la madre del bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato: «Tutti quelli che erano lì sapevano ciò che era successo, ma nessuno ha parlato perché hanno avuto paura.

Napoli, morto il bimbo con il cuore danneggiato: le parole della mamma

