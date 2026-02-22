Cuneo-Vallefoglia 3-2 | le padrone di casa conquistano la salvezza le ospiti escono sconfitte ma a testa alta

Cuneo-Vallefoglia 3-2, innesca una vittoria che permette alle padrone di casa di raggiungere la salvezza. La partita è stata decisa da un ultimo set combattuto, dopo che le ospiti avevano recuperato due set di svantaggio. Le giocatrici di Cuneo sono riuscite a mantenere alta la concentrazione nel finale, mentre Vallefoglia ha mostrato un gioco aggressivo fino all’ultima palla. La sfida ha regalato un risultato sorprendente e ricco di emozioni.

Le sfide tra le formazioni di volleyball di alto livello sono spesso caratterizzate dapartite intense e imprevedibili, come dimostra l'incontro tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Honda Cuneo. Quest'ultimo confronto ha rappresentato l'ennesimo capitolo di una serie di match altamente competitivi, culminati in una vittoria per le ospiti in un match che ha visto entrambe le squadre impegnate al massimo delle proprie capacità. Il primo parziale si è aperto con un ritmo molto serrato, con la Megabox che ha preso un leggero vantaggio grazie a un break sul servizio di Ungureanu, portandosi avanti di tre punti (11-8).