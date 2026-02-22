Cuffie sony come ottenere la migliore qualità del suono modificando questa impostazione
Le cuffie Sony offrono un audio di alta qualità grazie alla tecnologia LDAC, che permette di trasmettere musica in modo più fedele. La scelta di questa impostazione migliora notevolmente la chiarezza e i dettagli del suono rispetto ad AAC. Modificare le impostazioni nelle impostazioni Bluetooth consente di ottenere un’esperienza sonora superiore. Questo metodo si applica a diversi modelli di cuffie Sony, offrendo un modo semplice per migliorare l’ascolto quotidiano.
Questo testo sintetizza i concetti fondamentali sull' audio in alta qualità trasmesso via Bluetooth, con focus su LDAC, sul confronto con AAC e sulle opzioni disponibili per le cuffie Sony. Verranno chiariti cosa significhi audio lossless, come funziona LDAC, quali siano i bitrate e come attivarlo sui dispositivi Sony, evidenziando differenze tra le modalità di connessione. ldac: cosa è e perché conta. per audio lossless si intende una registrazione che non perde informazioni durante la compressione. nel contesto bluetooth, però, non esiste una trasmissione realmente priva di perdita: i codec comprimono i dati per adattarsi al canale.
