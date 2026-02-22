Cuciniamo insieme | Bocconcini di pollo filanti

Cuciniamo insieme ha creato i bocconcini di pollo filanti, una ricetta pensata per coinvolgere tutta la famiglia. La preparazione, semplice e gustosa, si distingue per la croccantezza e il cuore filante che conquista grandi e bambini. La causa è la voglia di offrire un piatto veloce, ideale per un pranzo o una cena informale. Basta accompagnarli con un’insalata fresca per completare il pasto e servire un piatto appetitoso in poco tempo.

Pensata per i bambini, fa felici i grandi. Ecco una preparazione sfiziosa per rallegrare un pranzo, una cena veloce tra amici (basta un'ottima insalata d'accompagno e il gioco è fatto), per dare al pollo il giusto posto a tavola. Sappiate che potete fare questi bocconcini filanti in forno (180 gradi statico pre-riscaldato e dopo una quindicina di minuti saranno pronti) fritti, oppure, come abbiamo fatto noi, in friggitrice ad aria (ci vogliono una ventina di minuti). Per il resto tutto molto semplice, ma alla fine un trionfo di gusto croccante.