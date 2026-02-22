Cucina lucchese superstar Il ‘Butterfly’ a Minsk con le nostre eccellenze

Fabrizio Girasoli, chef del ristorante “Butterfly”, porta la cucina lucchese a Minsk, in Bielorussia, per un evento dedicato alle eccellenze italiane. La causa è la volontà di promuovere i sapori autentici della Toscana nel cuore dell’Est Europa. Girasoli ha preparato piatti tradizionali, coinvolgendo anche il figlio Andrea, che ha affiancato il padre nelle cucine. L’iniziativa ha attirato numerosi appassionati di gastronomia locale. La serata si conclude con un brindisi finale.

La cucina lucchese sbarca a Minsk, in Bielorussia, per un evento che ha visto protagonista Fabrizio Girasoli del ristorante "Butterfly" e il figlio Andrea. Un tributo alla cucina lucchese e italiana, dicevamo, organizzato grazie ai rapporti di collaborazione tra Girasoli e la Camera di Commercio Bielorussia – Italia, organismo che si occupa dello sviluppo e la promozione delle imprese italiane. La cena è stata organizzata presso la sede dell'ambasciata italiana a Minsk e ha visto la presenza – oltre a quella naturalmente del Capo Missione presso la sede diplomatica Tomaso Pietro Marchegiani – di altri dieci ambasciatori di altrettanti Paesi.