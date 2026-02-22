Cruciani punge | le parole su Maradona fanno infuriare ancora i tifosi del Napoli

Cruciani provoca con parole su Maradona, scatenando l’ira dei tifosi del Napoli. La causa è un commento controverso che mette in discussione il ruolo dell’ex campione argentino nel calcio. I sostenitori partenopei reagiscono con rabbia, affermando che si tratta di un’interpretazione fuori luogo. La discussione si accende sui social e nei commenti sportivi, mentre le opinioni divergono sulla figura di Maradona e il suo lascito. La polemica continua a divampare tra gli appassionati.

Negli ultimi giorni, l’antisportività nel mondo del calcio è tornata agli onori delle cronache per colpa della simulazione di Bastoni in Inter-Juve. Per difendersi, Chivu è arrivato a tirare in ballo anche la celeberrima “mano de dios” di Diego Armando Maradona e tale riferimento ha diviso gli addetti ai lavori. Gli ospiti del Nume1 podcast hanato queste parole, con Giuseppe Cruciani che non vede nel celebre gesto di Maradona nulla di diverso rispetto a quanto fatto da Bastoni. Cruciani fa arrabbiare i tifosi del Napoli: stoccata su Maradona. Il dibattito sulle parole di Chivu riguardo Maradona hanno scatenato un dibattito molto acceso al Numer1 podcast. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Juve-Napoli, le parole di Kalulu fanno infuriare i tifosi: “Assenze? Contano poco”In vista del match tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, le dichiarazioni di Kalulu sulle assenze hanno suscitato reazioni tra i tifosi.

Per difendere Bastoni, Chivu tira in ballo Maradona. E fa infuriare i tifosi del NapoliChivu ha citato Maradona per difendere Bastoni, scatenando polemiche tra i tifosi del Napoli.

