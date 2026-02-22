Crolla tutto al parco giochi | muore schiacciata bimba di 10 anni altri feriti

Un pergolato in legno si è improvvisamente sganciato, travolgendo un gruppo di bambini al parco giochi di una città brasiliana. La causa sembra essere stata un difetto strutturale che ha compromesso la stabilità dell’installazione. Una bambina di 10 anni è rimasta schiacciata e ha perso la vita, mentre altri bambini sono rimasti feriti. La scena si è trasformata in un incubo per genitori e testimoni presenti. La polizia avvia le indagini per chiarire cosa sia successo.

© Thesocialpost.it - Crolla tutto al parco giochi: muore schiacciata bimba di 10 anni, altri feriti

Un pomeriggio che doveva essere spensierato si è trasformato in una tragedia in Brasile, dove un pergolato in legno è improvvisamente crollato travolgendo un gruppo di bambini. Una bimba di 10 anni ha perso la vita, mentre altri quattro minori sono rimasti feriti. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha aperto interrogativi sulla sicurezza delle strutture presenti nell’area verde. Il fatto è avvenuto a Vespasiano, nello Stato del Minas Gerais, all’interno di un parco situato in una zona esterna di un grande complesso residenziale. L’area viene utilizzata quotidianamente dai ragazzi del quartiere come spazio giochi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Pergolato crolla sui bimbi al parco, morta piccola di 10 anni e 4 feriti in Brasile: “Uccisa dall’incompetenza”Un pergolato crolla sui bambini al parco in Brasile, causando la morte di una bambina di 10 anni e il ferimento di altri quattro. Brindisi, bimba di 10 anni muore in ambulanza durante il trasporto in ospedale dopo un maloreUna tragica perdita scuote Brindisi: una bambina di 10 anni è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Francavilla Fontana, a seguito di un improvviso malore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pino crolla nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco; Crollo via Napoli, l’allarme da Casa Gavoglio: Bambini giocavano nella zona transennata; Se mi fermo io, crolla tutto. Il primo identikit della generazione schiacciata tra figli e genitori; Crollo al Lagaccio, la Casa di Quartiere Gavoglio apre le porte: Chi ha bisogno può venire da noi. Pergolato crolla sui bimbi al parco, morta piccola di 10 anni e 4 feriti in Brasile: Uccisa dall’incompetenzaNon so chi sarà ritenuto responsabile in tribunale, ma è l'incompetenza che ha ucciso mia figlia, quel legno era marcio alla base ha dichiarato ... fanpage.it Ci sono momenti nella storia in cui tutto crolla. Le istituzioni si dissolvono, i vertici fuggono, le certezze si sgretolano. E in quel vuoto restano solo gli uomini. Uomini veri, che non scappano. Il 20 febbraio nasceva Orlando De Tommaso, medaglia d'oro al valor - facebook.com facebook