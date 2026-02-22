Croce Verde in missione Donati prodotti per l’igiene ai senzatetto di Spazio37

Croce Verde ha consegnato prodotti per l’igiene ai senzatetto di Spazio37, rispondendo alla crescente richiesta di assistenza. La decisione nasce dall’aumento di persone senza dimora che cercano supporto nel centro di strada. I volontari hanno portato kit di cura personale, contribuendo a migliorare le condizioni di chi vive in strada. Questa azione dimostra l’impegno di Croce Verde nel fornire aiuto concreto a chi si trova in difficoltà.

Una delle realtà di volontariato più attive sul territorio in aiuto di chi dà una mano alle persone che non hanno più un tetto sopra la testa. Un supporto che ha preso la forma di una raccolta straordinaria di bagnoschiuma, shampoo e prodotti per l’igiene personale da donare al centro che accoglie decine di persone adulte senza dimora e in condizioni di fragilità. È della Croce Verde Lissonese a sostegno di Spazio37, il centro di accoglienza di Monza che offre ai senzatetto servizi essenziali come docce calde, pasti e la possibilità di prendersi cura di sé per iniziare eventualmente un percorso di inclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

