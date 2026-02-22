Cristina Licari Beauty | un gesto di gentilezza a servizio della comunità di Pisa

Cristina Licari ha deciso di offrire trattamenti gratuiti ai giovani in difficoltà, motivata dal desiderio di supportare chi affronta sfide economiche. Nel suo centro di Pisa, ha organizzato giornate speciali per aiutare chi non può permettersi cure di bellezza. Questa iniziativa ha coinvolto decine di persone, creando un momento di solidarietà nel quartiere. La scelta di Cristina ha suscitato interesse tra i residenti, sempre più consapevoli dell’importanza di aiutarsi reciprocamente.

Pisa – Il centro estetico di Cristina Licari Beauty ha raggiunto un importante traguardo nel sostegno alla comunità locale. La titolare, da sempre attenta al benessere delle persone, ha deciso di aderire al progetto “Costruiamo Gentilezza”, entrando a far parte della rete gentile per la comunità. Grazie a questa iniziativa, i servizi estetici offerti dal centro saranno messi a disposizione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di Pisa, strutture che accolgono persone non autosufficienti. Un gesto di cura che va oltre la semplice estetica, volto a portare attenzione, benessere e un sorriso a chi più ne ha bisogno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

