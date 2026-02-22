cricket inghilterra e sudafrica iniziano con una vittoria nel super 8 del mondiali t20

L'Inghilterra e il Sudafrica vincono nel Super 8 dei Mondiali T20, perché dominano rispettivamente Sri Lanka e India. La seconda giornata del torneo, giocata in India e Sri Lanka, vede le due squadre mettere a segno vittorie convincenti. L'Inghilterra si impone con un punteggio alto, mentre il Sudafrica sfrutta le sue qualità offensive. Entrambe le squadre salgono in testa ai loro gironi, avvicinandosi alle semifinali. La competizione prosegue con molte attese per le prossime partite.