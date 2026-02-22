Cricket Inghilterra e Sudafrica iniziano con una vittoria nel Super 8 del Mondiali T20
L'Inghilterra e il Sudafrica vincono nel Super 8 dei Mondiali T20, perché dominano rispettivamente Sri Lanka e India. La seconda giornata del torneo, giocata in India e Sri Lanka, vede le due squadre mettere a segno vittorie convincenti. L'Inghilterra si impone con un punteggio alto, mentre il Sudafrica sfrutta le sue qualità offensive. Entrambe le squadre salgono in testa ai loro gironi, avvicinandosi alle semifinali. La competizione prosegue con molte attese per le prossime partite.
La seconda giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, vede le vittorie di Inghilterra e Sudafrica, che superano rispettivamente Sri Lanka ed India, volando in testa ai rispettivi gironi, che definiranno le quattro semifinaliste. Nel Gruppo 2 l’ Inghilterra firma la sorpresa di giornata, riscatta una prima fase risultata non all’altezza delle attese ed a Kandy supera i padroni di casa dello Sri Lanka, sconfitti per 51 runs con lo score di 1469 (20.0)-95 (16.4). I cingalesi vincono il toss e scelgono di lanciare, limitando gli inglesi a 146 runs. La prestazione degli inglesi al lancio, però, è superlativa: lo Sri Lanka vede cadere il decimo wickets dopo 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cricket, le Indie Occidentali superano l’Inghilterra ai Mondiali T20. Bene Australia e SudafricaLe Indie Occidentali vincono contro l’Inghilterra nel match di cricket ai Mondiali T20 in India e Sri Lanka.
Cricket, ai Mondiali T20 altre tre squadre accedono al Super 8. L’Italia cede con onore all’InghilterraL'Inghilterra, lo Sri Lanka e il Sudafrica si qualificano al Super 8 ai Mondiali T20, dopo la decima giornata in India e Sri Lanka.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cricket, l’Inghilterra vince il derby con la Scozia. Successi per Irlanda e Sudafrica; Italia-Inghilterra oggi, Mondiali cricket T20 2026: orario, tv, programma, streaming; Dove vedere in tv Italia-Inghilterra, Mondiali cricket T20 2026: orario, programma, streaming; Cricket, ai Mondiali T20 altre tre squadre accedono al Super 8. L’Italia cede con onore all’Inghilterra.
Cricket, l’Inghilterra vince il derby con la Scozia. Successi per Irlanda e SudafricaL'ottava giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, vede disputarsi un importante incontro nel Girone C, quello ... oasport.it
Cricket, le Indie Occidentali superano l’Inghilterra ai Mondiali T20. Bene Australia e SudafricaNella quinta giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, il match di cartello si gioca nel Girone C, quello dell'Italia, nel ... oasport.it
A Mumbai arriva la prima storica vittoria dell’Italia ai Mondiali T20 di cricket: gli azzurri battono il Nepal per 10 wicket e rilanciano le ambizioni internazionali in vista di Los Angeles 2028. - facebook.com facebook
La pioggia intensa a Colombo ha causato l’annullamento della partita tra Pakistan e Nuova Zelanda nel torneo mondiale di cricket T20. Le condizioni meteorologiche hanno impedito lo svolgimento dell’unico incontro programmato per la prima giornata x.com