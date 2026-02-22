Cremona l’inganno delle finte nozze | truffa ai danni di hotel e gioiellerie Padre e figlia nei guai

Un dipendente di un’azienda locale ha organizzato finte nozze per truffare hotel e gioiellerie di Cremona. La coppia fittizia ha prenotato camere e acquistato gioielli con false identità, sperando di ottenere prodotti e servizi senza pagare. La truffa è stata scoperta dopo un’attenta indagine delle forze dell’ordine. La vicenda mette in luce il metodo usato per ingannare le imprese della città. Le autorità proseguono le verifiche sui soggetti coinvolti.

Cremona – Dipendente di un’importante ditta cremonese. Il matrimonio a breve e la necessità di acquistare oggetti preziosi. Sono solo alcune delle bugie, in mezzo a tante parole e ad un modo di fare che trasmetteva fiducia, della 48enne che, insieme al padre 73enne, è riuscita a mettere a segno un truffa da 21mila euro ai danni di due gioiellerie molto note del centro di Cremona. Gli uomini della squadra mobile di Cremona, a seguito delle denunce dei titolari, hanno avviato le indagini che hanno portato ai due. Una terza denuncia è stata presentata dalla direzione di una struttura ricettiva: lì la fantomatica donna in carriera ha lasciato, sempre in compagnia del padre e di altre persone, un debito da quattromila euro, prima di volatilizzarsi facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cremona, come padre e figlia raggiravano gioiellerie e hotel: spariti senza pagare 4mila euro di contoA Cremona, una donna e suo padre sono sotto inchiesta per aver truffato diversi negozi di gioielli e hotel, usando bonifici falsificati.

