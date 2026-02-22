Creattiva dalla curiosità alla manualità | la fiera dove si impara il fatto a mano

Creattiva, la fiera dedicata all’artigianato, ha riaperto i battenti per promuovere la manualità grazie a 65 corsi gratuiti. La causa di questa iniziativa è la volontà di valorizzare le competenze pratiche e stimolare la creatività tra appassionati e principianti. Durante l’evento, i partecipanti possono apprendere tecniche di cucito, decorazione e lavorazione del legno, coinvolgendo esperti del settore. La manifestazione si svolge nella Fiera di Bergamo fino all’8 marzo.

Dal 5 all’8 marzo torna in Fiera Bergamo il salone dell’handmade: 65 corsi gratuiti in quattro aree tematiche, per imparare tecniche e progetti dal vivo C’è chi arriva per fare scorta di materiali e chi, dopo pochi corridoi, capisce che il «bottino» vero è un altro: una tecnica vista dal vivo, spiegata bene, provata con le proprie mani. Dal 5 all’8 marzo, alla Fiera di Bergamo, torna Creattiva Spring: 32° appuntamento in città per il salone dell’handmade (il «fatto a mano») organizzato da Promoberg, affiancato dal 2012 anche dalle edizioni alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Nei 15 mila metri quadrati coperti di via Lunga si concentra una piccola «Italia creativa», con oltre 230 imprese da 18 regioni: filati e tessuti, cucito e ricamo creativo, scrapbooking, decorazioni, perline e bigiotteria, fino a idee e materiali per progetti su misura (da indossare, per la casa o da regalare). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

