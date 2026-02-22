courtney love ricorda kurt cobain su instagram e non vede di buon occhio le nuove teorie sulla sua morte

Courtney Love celebra il 59° compleanno di Kurt Cobain con un post su Instagram, in cui ricorda il suo passato e la loro storia condivisa. La cantante ha espresso affetto per il musicista e ha commentato controversie recenti sulle cause della sua morte. La pubblicazione include anche una foto inedita del cantante durante un concerto, attirando l’attenzione dei fan. Love ha scritto poche parole, ma il messaggio appare deciso e personale.

Courtney Love ha voluto omaggiare, attraverso un post su Instagram, la memoria di Kurt Cobain, in quello che sarebbe stato il cinquantanovesimo compleanno del cantante. La leader delle Hole ha pubblicato sul suo profilo una foto del frontman dei Nirvana; nella didascalia di legge la sigla “Nmrk”, usata come abbreviazione del mantra buddista “Nam-myoho-renge-kyo”. A completare il post, l’emoticon di un fiore di loto e l’acronimo “Brb”, insieme al numero 59. Il commento di un fan svela il retroscena dello scatto: «Questa foto è stata scattata a casa di William S. Burroughs! Qui si vede Kurt dentro il suo accumulatore orgonico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’ipotesi omicidio nella morte di Kurt Cobain e le teorie del complotto su Courtney LoveLe teorie del complotto sull’omicidio di Kurt Cobain, tra cui quella che coinvolge Courtney Love, continuano a circolare nonostante le risultanze ufficiali, alimentate soprattutto da dettagli come il presunto coinvolgimento di quest’ultima nelle indagini e dalle ambiguità emerse nel rapporto della polizia.

"Due capri espiatori rifiutati dalle famiglie" Courtney Love parla di Kurt Cobain nel documentario AntiheroineLa cantante Courtney Love si smentisce sul suo ruolo nella morte di Kurt Cobain.

