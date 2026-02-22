Coup de théâtre al Tg1!

Carlo Conti ha deciso di affidare a Giorgia Cardinaletti il ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2026, coinvolgendo anche il pubblico televisivo. Durante il Tg1 delle 20, il direttore artistico si è collegato dal palco del festival e le ha proposto di partecipare alla serata finale. La proposta è stata fatta in diretta, creando un momento inaspettato e di grande sorpresa. Cardinaletti ha accettato con entusiasmo, mentre il pubblico seguiva il gesto dal salotto di casa.

C arlo Conti ha scelto Giorgia Cardinaletti come co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026. Il direttore artistico ha messo in scena un vero colpo di teatro: mentre la giornalista conduceva il Tg1 delle 20, Conti si è collegato da Sanremo per farle la proposta davanti a milioni di telespettatori. «Sabato, visto che finisci il collegamento alle 20:30, potresti essere con me e Laura a co-condurre il Festival?», ha chiesto il conduttore. La reazione di Giorgia Cardinaletti è stata di totale stupore: «Non è uno scherzo? Sì, grazie. non so che dire», ha risposto visibilmente emozionata.