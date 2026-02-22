Costantini replica a Masci sulla cultura | Anni di annunci ma solo ritardi clamorosi C' è ben poco da rivendicare

Carlo Costantini critica le affermazioni di Carlo Masci sulla cultura, accusandolo di aver fatto annunci senza risultati concreti. Secondo Costantini, i progetti promessi sono stati spesso rinviati o bloccati, lasciando molte aspettative insoddisfatte. La discussione si concentra sui ritardi accumulati nel settore culturale e sulla mancanza di iniziative realizzate. La polemica si accende nel momento in cui si avvicinano le elezioni comunali.

Arriva la replica del candidato sindaco di centrosinistra Carlo Costantini, alle dichiarazioni del sindaco Carlo Masci pronunciate in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale dei Colli. Ed è in particolare sulla cultura che risponde Costantini parlando di un’amministrazione di centrodestra che negli anni ha fatto “solo annunci” incassando invece “ritardi clamorosi e giganteschi”. Per il candidato del centrosinistra non c’è nessun merito da rivendicare, ma spiegazioni da dare. “Nella vita comune, in presenza di queste condizioni, una persona sarebbe chiamata a giustificarsi. Qui, invece, assistiamo a un vanto continuo”, dichiara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

