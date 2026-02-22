Così l’IA aumenta produttività e crescita L’analisi di Paganetto

L’adozione dell’intelligenza artificiale accelera la produttività e stimola la crescita, secondo l’analisi di Paganetto. La causa principale è la rapida implementazione di nuove tecnologie che migliorano i processi aziendali. Le aziende integrano l’IA per automatizzare compiti ripetitivi e prendere decisioni più rapide. Questo trend si traduce in un aumento delle performance e in un’offerta più competitiva. Sempre più imprese investono in questa direzione, spingendo avanti il mercato.

Si dice che l’impatto dell’innovazione è sopravvalutato nel breve e sottovalutato nel lungo termine. Non sembra il caso per l’ IA: l’adozione dell’IA è rapidissima. ChatGPT ha impiegato solo 2 mesi per arrivare a 100 milioni di utenti. A Google Translate ce ne sono voluti 78 di mesi, cioè più di 6 anni come altre “innovazioni a scopo generale” come i personal computer o l’elettricità per la quale ci sono voluti decenni per essere diffusa nell’economia e creare nuove industrie, moltiplicare la produttività totale e aumentare gli standard di vita. Anche i costi di addestramento di IA diminuiscono (si sono ridotti di 10 volte con DeepSeek) rendendo meno costoso per noi europei rimontare la distanza tecnologica con Usa e Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

