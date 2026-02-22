Cosenza | 2026 riscopre Strati un parco letterario tra scuole

Cosenza dedica il 2026 alla riscoperta di Saverio Strati, a causa della sua influenza sulla cultura locale. La città presenta un nuovo parco letterario tra le scuole, che coinvolge studenti e insegnanti in attività di lettura e approfondimento. Il progetto mira a mantenere vivo il ricordo dello scrittore attraverso percorsi educativi e incontri pubblici. L’iniziativa coinvolge diverse istituzioni e si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione del patrimonio letterario calabrese.

Un Parco Letterario tra le Scuole e la Memoria: Cosenza Celebra Saverio Strati. La città di Cosenza si appresta a vivere un momento significativo per la sua cultura e per la valorizzazione del patrimonio letterario calabrese con la presentazione del libro Parco Saverio Strati. L’evento, fissato per il 26 febbraio 2026 presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi, rappresenta la conclusione di un percorso iniziato nel 2025 in occasione del centenario della nascita dello scrittore e la concretizzazione di una sinergia tra istituzioni, scuole e associazioni del territorio. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Cultura della Città di Cosenza in collaborazione con l’AIParC Cosenza – Associazione Italiana Parchi Culturali e l’AICI Cosenza, e con il contributo del Comune di Casali del Manco, si pone l’obiettivo di rileggere l’opera di Saverio Strati attraverso lo sguardo delle nuove generazioni e di trasformare la sua memoria in un’occasione di crescita civile e culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

