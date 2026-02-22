Cos’è la cardiomiopatia dilatativa che aveva portato al trapianto di cuore nel bambino morto a Napoli

Una grave forma di cardiomiopatia dilatativa ha causato il trapianto di cuore a un bambino morto a Napoli. La malattia danneggia il muscolo cardiaco, facendolo indebolire e dilatarsi, compromettendo la funzione del cuore. La condizione si sviluppa lentamente, ma può portare a insufficienza cardiaca acuta, come nel caso del giovane. I medici hanno deciso di intervenire con un trapianto per salvare la vita del piccolo. La famiglia attende ora aggiornamenti sulle condizioni di salute.

Cardiomiopatia dilatativa: quando il cuore si indebolisce e il trapianto diventa l’unica speranzaColpisce spesso in età giovane-adulta e può restare a lungo senza segnali evidenti. Con diagnosi precoce e cure adeguate oggi la prognosi è migliorata, ma nei casi severi il trapianto resta decisivo ... vanityfair.it

Cardiomiopatia dilatativa, la patologia che ha colpito il piccolo Domenico: ecco i sintomi a cui fare attenzione (1 / 2)Esistono patologie cardiache che possono manifestarsi anche in età pediatrica e che, in alcuni casi, evolvono in modo rapido e complesso. Tra queste c’è la cardiomiopatia dilatativa, una del muscolo c ... donna.fidelityhouse.eu

