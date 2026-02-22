Cosa significa il balletto della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi? Così Aterballetto omaggia la forza

Aterballetto ha portato in scena un balletto durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, innescando reazioni tra gli spettatori. La performance, che ha coinvolto venti danzatori, ha rappresentato la forza e la resilienza attraverso movimenti intensi e ricchi di energia. Il pubblico ha applaudito calorosamente alla fine dello spettacolo, mentre gli artisti hanno lasciato il palco con un senso di soddisfazione. La scena si è conclusa con un grande applauso.

Reggio Emilia, 22 febbraio 2026 – Sono Aterballetto e la danza contemporanea a chiudere le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona. Beauty in Action è il concept scelto dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e Filmmaster per quello che è un omaggio alla bellezza come forza dinamica e trasformativa. Aterballetto rende la danza uno degli elementi portanti del racconto scenico delle Olimpiadi. Alfredo Accatino e Stefania Opipari (rispettivamente direttore artistico e regista della cerimonia) hanno coinvolto il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto per rappresentare l’eccellenza dalla danza contemporanea italiana in uno degli eventi più seguiti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Auro Bulbarelli, chi è il telecronista della cerimonia di chiusura delle OlimpiadiAuro Bulbarelli ha perso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a causa di una gaffe durante la trasmissione.

La Rai ha scelto il telecronista: ecco chi si occuperà della cerimonia di chiusura delle OlimpiadiLa Rai ha deciso di affidare ad Auro Bulbarelli la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona.

