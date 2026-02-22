Cosa c' è oggi in centro Monza per carnevale

Il centro di Monza si riempie di maschere e colori per il Carnevale, portando festa e allegria tra le vie della città. La causa è la tradizione che invita cittadini di tutte le età a partecipare alle attività festive. Dopo le celebrazioni della scorsa settimana, questa domenica si svolgono sfilate, laboratori creativi e spettacoli all’aperto, attirando numerosi visitatori. Le strade si animano con musica, balli e artisti in costume, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Ancora una domenica di maschere, festa e colori e a Monza in occasione del carnevale. Dopo i festeggiamenti in piazza Trento e Trieste della settimana scorsa, con il mercatino francese e lo spettacolo itinerante degli artisti del Teatro dell'Aleph, domenica 22 febbraio la festa prosegue. Fino a domenica 22 febbraio in centro città, in piazza Trento e Trieste, è prevista la Festa dei Balocchi, una mostra mercato con bancarelle con prodotti made in Italy, esposizioni di giochi antichi e giostre.

