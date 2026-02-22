Cosa c' è oggi in centro Monza per carnevale

Il centro di Monza si riempie di maschere e colori per il Carnevale, portando festa e allegria tra le vie della città. La causa è la tradizione che invita cittadini di tutte le età a partecipare alle attività festive. Dopo le celebrazioni della scorsa settimana, questa domenica si svolgono sfilate, laboratori creativi e spettacoli all’aperto, attirando numerosi visitatori. Le strade si animano con musica, balli e artisti in costume, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Ancora una domenica di maschere, festa e colori e a Monza in occasione del carnevale. Dopo i festeggiamenti in piazza Trento e Trieste della settimana scorsa, con il mercatino francese e lo spettacolo itinerante degli artisti del Teatro dell'Aleph, domenica 22 febbraio la festa prosegue. Fino a domenica 22 febbraio in centro città, in piazza Trento e Trieste, è prevista la Festa dei Balocchi, una mostra mercato con bancarelle con prodotti made in Italy, esposizioni di giochi antichi e giostre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Negozi chiusi e in affitto, il salotto di Monza si sta svuotando: cosa succede in centroMonza sta vivendo un periodo di cambiamento nel centro storico, con negozi chiusi e in affitto.

Arezzo celebra Guido Monaco, Carnevale a Castiglion Fiorentino, teatro e incontri: cosa fare oggiOggi ad Arezzo si svolgono diverse iniziative.

HO COSTRUITO UN NEGOZIO DI LABUBU SEGRETO GIGANTE IN CASA NOSTRA!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: COVID oggi (febbraio 2026) - sintomi di adesso, cure e regole: tutto quello che c'è da sapere; Cosa fare a Milano oggi 14 febbraio: idee per San Valentino e De Gregori in concerto al Fabrique; Stasera in tv (21 febbraio): Liorni chiama Totti e Verdone all’Eredità, Maria De Filippi rilancia C’è posta; Cosa fare oggi, Domenica 22 febbraio 2026, a Parigi o nell'Île-de-France?.

C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta con i figli di Annarita: La state ricattando! Gigi D'Alessio scherza con GiuseppeTante storie e tante emozioni anche nella puntata di sabato 21 febbraio del people show di Canale 5: le più belle ... libero.it

Cosa c’è nei nuovi Epstein filesDa giorni circolano milioni di pagine con foto, nomi e conversazioni, che stanno avendo conseguenze anche fuori dagli Stati Uniti ... ilpost.it

OLIMPIADI, COSA SUCCEDE OGGI / Cala il sipario sui Giochi olimpici. Oggi a Cortina andranno in scena le ultime gare di bob a 4, con il team italiano capitanato da Patrick Baumgartner in lizza per una medaglia, oltre alla finale di curling a squadre femminile - facebook.com facebook

I #dazi di #Trump: cosa resta in vigore, oggi Zero certezze sui vantaggi per l'Europa dopo la sentenza della Corte suprema: ecco perché la Germania si preoccupa #economia #export #madeinitaly x.com