Corso Tukory quel marciapiede usato come posteggio | Qui vince l' illegalità

Un marciapiede di Corso Tukory, davanti al civico 252, viene spesso usato come parcheggio, creando disagi e rischi per i pedoni. La causa principale è la carenza di controlli e la scarsa presenza delle forze dell’ordine nella zona. Questa situazione si ripete da anni e provoca confusione tra automobilisti e operatori commerciali. Nonostante le numerose segnalazioni, il problema rimane irrisolto e molti cittadini esprimono frustrazione. La situazione evidenzia come l’illegalità si sia radicata in quella parte della città.

In Corso Tukory di fronte al civico 252 da anni vince il degrado e la violazione del codice della strada. Un marciapiede, uno dei pochi integri e larghi, utilizzato da chiunque come strada e posteggio. A nulla vale la richiesta di aiuto: il Comune non è mai intervenuto. Qualcuno ci dica, perché. Eppure basterebbe mettere due dissuasori in prossimità degli scivoli pedonali. Ma forse, non si vuole dare fastidio? Chi lo sa. Magari con questa segnalazione qualcosa si smuoverà.