Corno alle Scale | 6 alpinisti in caduta maxi-soccorso con 3

Un incidente al Corno alle Scale ha coinvolto sei alpinisti in caduta, spingendo il soccorso alpino a intervenire con tre squadre. La discesa su ghiaccio fragile ha causato il crollo di alcune parti della parete, mettendo in serio pericolo i praticanti. Le operazioni di salvataggio sono state rapide, ma la zona presenta rischi elevati per le squadre di soccorso. La situazione resta critica tra le montagne bolognesi.

Ghiaccio e Terrore al Corno: la Montagna Sfida il Soccorso Alpino. Un’immagine di devastazione e pericolo si è dipinta sulle pendici del Corno alle Scale, in provincia di Bologna, dove due cordate di alpinisti del Cai di Pavullo si sono trovate improvvisamente a fronteggiare una situazione di estrema gravità. L’incidente, verificatosi intorno alle 10.30 di oggi, 22 febbraio 2026, ha richiesto un massiccio intervento di soccorso, con l’impiego di tre elicotteri per raggiungere i malcapitati. Tre alpinisti hanno riportato ferite di varia entità, uno dei quali è stato trasportato in codice di media gravità al Maggiore, l’ospedale di riferimento per la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Corno alle Scale: caduta a catena, soccorso alpino in azione. NessunUn incidente si è verificato sul Corno alle Scale, causando una caduta a catena tra alcuni escursionisti.

