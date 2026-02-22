Coppia morta in tenda ad Ascoli disposta autopsia Il testimone | Non capisco perché dormivano là

Le autorità hanno disposto un’autopsia sui corpi di una donna incinta e del suo partner, trovati morti in una tenda vicino al fiume Tronto ad Ascoli. La causa dei decessi appare ancora sconosciuta, ma un testimone ha riferito di non capire perché si trovassero in quel luogo isolato. La coppia, entrambi italiani, era stata vista l’ultima volta prima del ritrovamento. Le indagini continuano per chiarire le circostanze del tragico episodio.

Disposta l'autopsia sui corpi di Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, incinta all'ottavo mese, ed Evandro Maravalli, 29, trovati morti in una tenda lungo il fiume Tronto ad Ascoli. Si indaga su una possibile intossicazione da monossido di carbonio. La testimonianza di un conoscente: "Non riesco a capire perché abbiano deciso di dormire lì, faceva freddo".