Coppa del Mondo Paralimpica l’Italia chiude il weekend di Pisa con 9 medaglie | gli highlights

L’Italia ottiene nove medaglie alla Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa, grazie alle prestazioni di atleti che dimostrano grande determinazione. La vittoria più significativa arriva con il quartetto Betti-Lambertini-Massa-Platania Parisi, che supera l’Ucraina in finale con un punteggio di 30-17. L’evento si svolge al PalaCus, dove il pubblico assiste a momenti di grande emozione. La competizione continua con altre sfide imminenti, attirando l’attenzione degli appassionati.

Al PalaCus suona l'Inno di Mameli per la terza volta nel weekend con il trionfo del quartetto Betti-Lambertini-Massa-Platania Parisi, che domina l'Ucraina in finale per 30-17. Bilancio finale straordinario per la Nazionale Paralimpica: tre ori, tre argenti e tre bronzi. Prossima tappa a Budapest.

Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026: Italia già protagonista con tre medaglie, il programmaLa Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026 ha preso il via con l’Italia già in evidenza, avendo conquistato tre medaglie nelle prime gare.

Coppa del Mondo Paralimpica, tris azzurro a Pisa: risultati e highlightsL’Italia ottiene tre medaglie nella seconda giornata di Pisa, confermando il suo buon andamento nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica.

Coppa del Mondo Paralimpica di scherma a Pisa: ultima giornata con tre gare a squadre
Si apre oggi l'ultima giornata di gare della Coppa del Mondo Paralimpica 2026 di scherma. Dopo tre giornate ricche di sfide individuali e medaglie azzurre, la ...

Coppa del Mondo Paralimpica Scherma 2026: doppietta italiana nella sciabola femminile B
Nella terza giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Scherma 2026, la squadra italiana ha dato vita a una prova agonistica di altissimo livello, con risul ...

