Convegno sulla Zes con 50 imprenditori del distretto del cappello

Il convegno sulla Zes ha attirato oltre cinquanta imprenditori del distretto del cappello, che hanno discusso delle nuove opportunità di crescita offerte dall’ingresso delle Marche nella Zona Economica Speciale. L’evento si è svolto a Massa Fermana giovedì sera, con i partecipanti che hanno condiviso idee e strategie per sfruttare i vantaggi fiscali e logistici. L’incontro ha rafforzato l’interesse locale verso lo sviluppo economico e le potenzialità del settore. La discussione si è concentrata sulle prossime azioni da intraprendere.

Il cuore pulsante del Distretto del cappello ha risposto positivamente all'incontro pubblico svoltosi a Massa Fermana giovedì sera, dove oltre cinquanta imprenditori si sono riuniti per approfondire le opportunità derivanti dall'ingresso delle Marche nella Zes (Zona Economica Speciale). Accanto ai numerosi titolari d'azienda, la sala ha ospitato una nutrita delegazione di amministratori locali, a partire dai promotori dell'iniziativa: Gilberto Caraceni, Amerino Clementi ed Elio Vincenzi, rispettivamente sindaci di Massa Fermana, Montappone e Monte Vidon Corrado e rappresentanti delle principali associazioni di categoria, a testimonianza di una coesione territoriale.