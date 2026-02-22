Controllo dei biglietti su quattro linee dei mezzi pubblici a Torino | sanzionati 58 passeggeri su 450

Un'azione di controllo sui biglietti ha portato alla sanzione di 58 passeggeri su 450 su quattro linee di autobus a Torino. I carabinieri della stazione Lingotto, le pattuglie mobili di zona e il personale Gtt hanno verificato i titoli di viaggio di 36 persone di interesse, tra cui 10 stranieri. L’intervento mira a contrastare l’evasione, che rappresenta un problema ricorrente nelle aree urbane. I controlli continueranno nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle regole.

I carabinieri della stazione Lingotto e delle pattuglie mobili di zona della compagnia Mirafiori, insieme a personale Gtt, hanno controllato 36 persone di interesse operativo, di cui 10 di nazionalità straniera. Inoltre mercoledì 18 febbraio sono state elevate 58 sanzioni su oltre 450 verifiche effettuate sui titoli di viaggio (più di un viaggiatore su 10 senza biglietto o con titolo scaduto). Il servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa sui mezzi di trasporto pubblico urbano, ha riguardato in particolare le linee 14, 18, 63 e 74. Nel corso dell’ispezione, i carabinieri sono intervenuti in soccorso di un 40enne torinese, accasciatosi a terra a causa di un malore su una banchina del bus. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Controllo dei biglietti sui quattro linee dei mezzi pubblici a Torino: sanzionati 58 passeggeri su 450Un’operazione di controllo dei biglietti sui mezzi pubblici di Torino ha portato alla sanzione di 58 passeggeri su 450.

