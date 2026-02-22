Contrade e Società della Salute

Le Contrade hanno avviato un dialogo con la Società della Salute Senese per affrontare i bisogni socio-sanitari locali. La richiesta nasce dall’attenzione crescente delle 17 commissioni solidarietà verso le questioni di assistenza e prevenzione. Alberto Benocci, referente delle contrade, ha presentato alcune priorità di intervento alla task force dedicata. La collaborazione mira a integrare servizi e risposte concrete per la comunità. La discussione continua per definire le prossime azioni.

Le Contrade sono sempre più attente alle tematiche socio-sanitarie della città. Ne è testimonianza il dialogo aperto recentemente con la Società della Salute Senese, a cui le 17 commissioni solidarietà hanno indicato, tramite il referente onorando priore del Valdimontone Alberto Benocci, possibili bisogni a cui rispondere con la programmazione integrata. Il 16 febbraio la rettrice del Magistrato delle Contrade di Siena Benedetta Mocenni (foto) ha voluto portare i suoi saluti all’Agorà della Salute dedicata al nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) della Società della SaluteZona Distretto Senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Società della Salute, nuovo Piano integrato: priorità e strategieL’assemblea dei soci della Società della Salute Senese ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo strategico per il nuovo Piano integrato di salute (Pis).

