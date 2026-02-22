Conte non parlerà con i media ha parlato Manna

Antonio Conte ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, motivando la scelta con la necessità di concentrarsi sul lavoro in panchina. Manna, il direttore sportivo, ha confermato questa decisione durante una conferenza stampa, spiegando che il tecnico preferisce mantenere il silenzio per rispetto del team. La scelta ha sorpreso alcuni tifosi, che attendevano commenti sul momento difficile della squadra. La squadra si prepara alla prossima partita senza ulteriori interventi pubblici da parte di Conte.

Antonio Conte ha deciso che non parlerà con i media. Ha parlato il ds Giovanni Manna. Conte giocoforza avrebbe dovuto parlare degli arbitri e lo ha fatto il Calcio Napoli con l’intervento del direttore sportivo che ha sottolineato l’inspiegabile gol annullato a Gutierrez per fallo inesistente di Hojlund. Gol che sarebbe stato il 2-0 del Napoli. Conte ha deciso quindi di non parlare. E a nostro avviso ha fatto bene. Leggi anche: Gol annullato al Napoli, la rabbia di Manna: “Incommentabile. Non c’è nessun tocco, è oggettivo. Sennò facciamo la figura dei cogl. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Argomenti discussi: Conte, Meloni parla di Pucci ma non dei dazi illegittimi; Al suo posto, in conferenza #Locatelli. La motivazione ufficiale è l'impegno di #Champions di martedì (parlerà di nuovo lunedì). #Conte ha cominciato così, poi l'ha eliminata la conferenza della vigilia

