Consultinvest Loreto porta a casa punti preziosi

Consultinvest Loreto ha vinto una partita intensa contro Imola, grazie a una buona difesa e a punti decisivi di Terenzi e Delfino. La squadra ha mantenuto alta l’attenzione fino alla fine, conquistando così una vittoria importante in casa. Imola ha combattuto con determinazione, ma non è riuscita a superare gli avversari negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con un margine di due punti, lasciando spazio a emozioni e tensione.

consultinvest 62 imola 60 LORETO BASKET Tognacci 0, Del Prete 0, Terenzi 12, Machniz 0, Aglio 8, Delfino 12, Pillastrini 6, Sgarzini 4, Morandotti 6, Valentini 7, Graziani 4, Lomtazde 3. VIRTUS IMOLA Mazzoni 8, Giorgi 12, Ricci 2, Tambwe 0, Stankevicius 11, Pollini 6, Errede 0, Santandrea 0, Metsla n.e., Baldi 14, Melchiorri 7. La Consultinvest Loreto Pesaro supera la Virtus Imola 62-60. Due punti importanti per la corsa salvezza. L'avvio è a basse percentuali. È Pollini a sbloccare dalla lunetta, seguito da Delfino. Poi Aglio trova la tripla del vantaggio e la difesa pesarese inizia a fare la differenza.