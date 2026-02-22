Consiglio comunale | celebrato trionfo nel volley e disegnato il futuro di Magis

Giunta e consiglieri di Verona hanno reso omaggio alla Rana Verona per la storica conquista della Coppa Italia. Durante la seduta approvati anche la trasformazione di Agsm Aim e nuove regole per la logistica Il consiglio comunale dello scorso giovedì, 19 febbraio, non è stato solo dedicato all'intervenuto don Carlo Vinco, Garante per i diritti dei detenuti, sulla situazione del carcere di Montorio. Durante la seduta è stata celebrata l'impresa sportiva della Rana Verona e sono state prese decisioni strategiche dal punto di vista economico. A nome di tutta la città, la giunta e il consiglio comunale hanno ringraziato Rana Verona per la vittoria della Coppa Italia di volley maschile.