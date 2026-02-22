Gianfranco Greco, segretario del circolo di Conselice di Rifondazione Comunista, è morto all’età di 73 anni dopo un ricovero all’ospedale di Faenza. La causa del decesso è stata una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Greco era un punto di riferimento nel paese, noto per aver dedicato molti anni all’impegno politico e sociale. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità locale. La città si stringe intorno alla famiglia e ai tanti amici.

Si è spento all’ospedale di Faenza all’età di 73 anni Gianfranco Greco, segretario del circolo di Conselice di Rifondazione Comunista. Originario di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, da giovane si era trasferito in Romagna. Dopo aver risieduto ad Alfonsine, dove aveva lavorato come elettricista presso la locale azienda ‘Marini – Fayat Group’, Greco attualmente abitava a Voltana in via Pastorella. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio pervenuti ai famigliari, nonché i ricordi legati alla sua figura. Come ad esempio quello dello stesso circolo conselicese di Rifondazione Comunista, che in nota lo ricorda come "un compagno sempre presente quando c’era bisogno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lutto a Conselice, è morto Gianfranco Greco: era il segretario locale di Rifondazione ComunistaGianfranco Greco, segretario del circolo di Conselice di Rifondazione Comunista, è morto improvvisamente.

Addio a Oscar Ceccarini, il contadino che era diventato operaio Unoaerre e poi Segretario FiomOggi si è spento Oscar Ceccarini, ex operaio Unoaerre e figura di rilievo della Fiom Cgil.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Conselice, addio a Gianfranco Greco. Era il segretario di Rifondazione; Conselice, addio a Gianfranco Greco: storico militante di Rifondazione Comunista; Lutto a Conselice, è morto Gianfranco Greco: era il segretario locale di Rifondazione Comunista; Lutto a Conselice, è morto Gianfranco Greco: era il segretario locale di Rifondazione Comunista.

Lutto a Conselice, è morto Gianfranco Greco: era il segretario locale di Rifondazione ComunistaNelle scorse ore si è spento Gianfranco Greco, segretario del circolo di Conselice di Rifondazione Comunista. Greco, originario di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, si era trasferito in ... ravennatoday.it

Proseguiamo con le interviste ai nostri Mister. Oggi e' la volta di Gianfranco Greco, allenatore dell' under 15 provinciale. Classe 1976, a livello calcistico Gianfranco ha giocato dai 5 anni fino alla categoria allievi, dove ha interrotto il suo percorso. Ha militato in - facebook.com facebook