Congo | 5 anni dopo l’Italia ricorda l’ambasciatore Attanasio e i

Il quinto anniversario della morte di Luca Attanasio e dei suoi collaboratori arriva a quattro anni dall’attentato in Congo, causato da un attacco armato. L’Italia ricorda con rispetto l’impegno dimostrato e il sacrificio di chi lavorava per promuovere la pace nella regione. Durante le commemorazioni, sono stati deposti fiori e si sono tenuti discorsi che sottolineano la loro dedizione. La memoria di quei momenti resta viva nelle comunità coinvolte.

Un'eredità di impegno e umanità: il ricordo di Luca Attanasio e dei suoi collaboratori. Il Presidente della Sergio Mattarella ha espresso profonda commozione e vicinanza ai familiari dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo, commemorando il quinto anniversario della loro tragica scomparsa nella Democratica del Congo. La ricorrenza sottolinea l'importanza del loro impegno e della loro dedizione ai valori dell'Italia repubblicana, che guarda al continente africano con spirito di cooperazione e umanità. La lettera del Presidente è stata inviata al sindaco di Limbiate, Antonio Domenico Romeo, e alla famiglia di Attanasio, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni.

Repubblica del Congo, 5 anni fa l’omicidio dell’ambasciatore Attanasio: a Milano messa con ParolinA Milano si terrà una messa in ricordo dell’omicidio dell’ambasciatore Attanasio, avvenuto cinque anni fa in Repubblica del Congo.

Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso 5 anni fa in Congo: presenza che vive nei valori che ci ha trasmessoLuca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, ha perso la vita cinque anni fa durante un attacco armato nel territorio.

L'anniversario: 5 anni senza verità, l'eredità di Attanasio. Domani, domenica 22 febbraio, saranno trascorsi 5 anni da quella che Salvatore Attanasio, padre dell'ambasciatore italiano Luca, non ha esitato a definire «una vera e propria esecuzione», avvenuta nel

Luca Attanasio, 5 anni fa il delitto dell'ambasciatore in Congo. La rabbia di papà Salvatore: «L'Italia sotto ricatto, non si è neanche costituita parte civile». Aveva 43 anni e tre figlie, fu ucciso in un agguato insieme all'autista del convoglio e al carabiniere di scorta. Il padre: «In tutto questo tempo non ci sono stati moti d'animo, innescati dal desider

Oggi, cinque anni fa, nella Repubblica Democratica del Congo, venivano assassinati l'Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Servitori dello Stato, caduti nell'adempimento del loro dovere. Noi non dimentichiamo il loro sacrificio. Onore

Attanasio: L. Fontana, cinque anni fa ignobile attentato in Congo - "Cinque anni fa l'ignobile attentato in Congo in cui persero la vita l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo. Rinnovo, con profonda commozio