Congo 5 anni dopo | l’agguato che costò la vita all’ambasciatore

Cinque anni dopo l’attentato in Congo, l’Italia ricorda l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso durante un'operazione di pace. La causa dell’attacco resta irrisolta, ma il ricordo del suo impegno per la cooperazione internazionale rimane vivo. In occasione della ricorrenza, si svolgono cerimonie ufficiali e incontri con i membri delle missioni diplomatiche. Le istituzioni ribadiscono la volontà di continuare a sostenere lo sviluppo in Africa, mantenendo vivo il suo messaggio di solidarietà.

Cinque Anni Dopo l’Agonia in Congo: Il Ricordo di un Ambasciatore e di un Impegno Senza Fine. A cinque anni dalla tragica scomparsa dell’ambasciatore Luca Attanasio, l’Italia si ferma a commemorare un servitore dello Stato il cui sacrificio incarna i valori di solidarietà e cooperazione che il Paese intende promuovere in Africa. La commemorazione, avvenuta a Limbiate, ha riacceso i riflettori su una missione segnata da instabilità e pericoli, e sul coraggio di chi, come Attanasio, si è speso in prima linea per costruire ponti tra culture e promuovere lo sviluppo. L’agguato che ha costò la vita ad Attanasio, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo, ha scosso profondamente la comunità diplomatica e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei rappresentanti italiani nelle zone di crisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso 5 anni fa in Congo: presenza che vive nei valori che ci ha trasmessoLuca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, ha perso la vita cinque anni fa durante un attacco armato nel territorio.

