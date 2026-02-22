Conegliano-Monviso 3-1 | la Wash4Green retrocede in Serie A2

Zhu Ting ha guidato il Conegliano a una vittoria contro Monviso, che ha determinato la retrocessione della squadra piemontese in Serie A2. La giocatrice ha segnato 20 punti, portando le venete al successo con un punteggio di 3-1. La partita ha visto una buona prestazione di tutto il team, che ha dominato in attacco e in difesa. La sconfitta di Monviso si è concretizzata dopo un set deciso dall’efficacia offensiva di Conegliano.

In una partita decisiva per chiudere la Regular Season con autorevolezza, prosecco doc a.carraro imoco conegliano sfrutta la forza offensiva di Zhu Ting e la consistenza in fase di servizio di Haak per imporsi 3-1 sulla wash4green monviso volley. Il successo, maturato al Palaverde, arriva in concomitanza con il risultato da Bergamo, dove il 2-2 condanna matematicamente Bussoli e compagne alla retrocessione. La formazione di coach Santarelli conferma i propri standard di gioco, consolidando una crescita evidente nel corso della stagione e chiudendo la parentesi della Regular Season come una delle squadre tra le più temute del torneo.